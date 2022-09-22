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Терапевт предостерег от популярного способа справляться с вирусной слабостью

Врач Алексей Хухрев: слабость после коронавируса должна пройти за месяц

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Слабость после новой коронавирусной инфекции должна пройти самое большее за месяц, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе со Sputnik он предостерег от популярного способа справляться со слабостью и дал совет по восстановлению после болезни.

Хухрев указал на то, что слабость является реакцией иммунной системы на новую коронавирусную или другую инфекцию, и попытка преодолеть недомогание с помощью кофе и энергетиков бессмысленна и может навредить. «Если подстегивать себя с помощью кофе и энергетиков, то большого прироста сил получить не удастся, поскольку энергия не берется из воздуха. Подобные способы взбодриться будут давить на организм, который пытается выздороветь после всей этой гадости», — объяснил врач.

Отличие COVID-19 от обычных острых респираторных заболеваний, продолжил терапевт, состоит в том, что процесс восстановления после него идет медленно. «После любого вирусного заболевания на пять-десять процентов в день человеку становится лучше. Надо просто набраться терпения, высыпаться, не гнать коней», — порекомендовал Хухрев.

Слабость должна пройти за месяц, а если она продолжается дольше, стоит обратиться к врачу, добавил он. «Если вы ее ощущаете неделю, вторую, третью, то это нормально. Если слабость будет ощущаться больше месяца, и тем более нарастать, то надо идти к врачу и смотреть. Вирусное заболевание могло подтолкнуть какой-нибудь другой процесс», — заключил врач.

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Ранее Хухрев рассказал об опасности приема цинка во время простуды. По его словам, переизбыток цинка ведет к недостатку меди в организме человека.

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Александра Лисица
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