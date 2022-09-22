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Глава МАГАТЭ сообщил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси сообщил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС с Киевом и Москвой

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Его слова передает РИА Новости.

«Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны», — сообщил Гросси. По его словам, переговорный процесс идет только с Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что обе стороны убеждены в необходимости создания такой зоны, и договориться об этом нужно как можно скорее.

Также глава МАГАТЭ рассказал, что электроснабжение одного из шести блоков ЗАЭС восстановлено после повреждений из-за обстрела.

Ранее Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Украину и Россию. На полях ГА ООН он провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также встретился и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Марина Совина
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