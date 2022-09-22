Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии

Мария Захарова сочла неприличным ложное цитирование Байденом речи Путина о ядерном оружии

Президент США Джо Байден начал свою речь на Генассамблее ООН с ложного цитирования слов своего российского коллеги Владимира Путина о ядерном оружии. В искажении заявлений российского лидера его обвинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось и то, что стало мейнстримом», — высказалась дипломат. Она уточнила, что Путин не заявлял того, с чего начал свое выступление американский глава государства и что попытался ему приписать.

«Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано», — заключила Захарова.

Ранее Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Так он прокомментировал слова российского коллеги о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории.