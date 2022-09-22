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Три европейские страны запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН

Захарова заявила, что главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на ГА ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министры иностранных дел Франции, Германии, а также представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»

«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <...> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — заявила она.

Ранее заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский не увидел «звенящей» изоляции России западными странами на заседании Генассамблеи ООН.

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Марина Совина
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