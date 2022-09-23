Пашинян оценил усилия Блинкена по урегулированию переговоров с Баку

Пашинян оценил усилия госсекретаря США Блинкена по урегулированию переговоров с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном высоко оценил личные усилия главы дипмиссии по урегулированию переговоров с Азербайджаном. Встреча состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок относительно произошедшего. Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога», — говорится на сайте премьер-министра.

Пашинян, в свою очередь, также подчеркнул важность «осуждения международным сообществом действий Азербайджана» и необходимость вывода азербайджанских подразделений с территории Армянской Республики.

«Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха», — отметили в пресс-службе. Американский политик отметил важность состоявшейся трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.

Ранее Никол Пашинян заявил, что вероятность «новой агрессии со стороны Азербайджана» остается высокой, и призвал к осуществлению международной наблюдательской миссии.