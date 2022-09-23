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Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства

МИД Белоруссии потребовал от Эстонии сократить штат посольства до двух человек с 1 октября
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Фото: Janis Laizans / Reuters

МИД Белоруссии потребовал от Эстонии сократить штат своего посольства до двух человек с 1 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», — заявили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что посол Белоруссии в Эстонии был отозван на консультации в Минск. В МИД заявили, что восстановление полноценного дипломатического присутствия будет обсуждаться только после того, как «руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога».

Ранее власти Эстонии предложили признать Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) «террористическими организациями». По их мнению, необходимо увеличить военную помощь Киеву, а также срочно усилить санкции против России.

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