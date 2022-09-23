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Кремль ответил на информацию о планах мобилизовать более 300 тысяч человек

Песков назвал фейками сообщения о планах мобилизовать более 300 тысяч человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сообщения в СМИ и социальных сетях о планах мобилизовать более 300 тысяч человек являются фейками. Так на эту информацию ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это все фейки», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о планах призвать 1,2 миллиона человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, эти данные, как и распространявшиеся накануне слухи о призыве миллиона граждан, являются ложными.

21 сентября в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. По его утверждению, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на растерзание палача, не может не откликнуться на их стремление самим определять свое будущее.

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Сергей Истомин
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