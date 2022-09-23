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В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек

Песков заявил, что сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек являются ложью

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о планах призвать 1,2 миллиона человек в рамках частичной мобилизации. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

Песков заявил, что эти данные, как и распространявшиеся накануне слухи о призыве миллиона граждан, являются ложными.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в секретном седьмом пункте указа президента о частичной мобилизации якобы сообщается о призыве до одного миллиона человек. 22 сентября Песков, реагируя на эти сообщения, также назвал их ложью.

Представитель Кремля объяснил, что содержание седьмого пункта является секретным, предназначено исключительно для служебного пользования и не может быть раскрыто. При это он подтвердил, что в нем идет речь о количестве подлежащих мобилизации россиян. «[Министр обороны России] Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек», — отметил Песков.

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21 сентября в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. По его словам, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Выступавший после главы государства Сергей Шойгу добавил, что призыву подлежат россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также граждане с необходимыми Вооруженным силам военными специальностями.

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Константин Лысяков
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