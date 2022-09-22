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Кремль отреагировал на информацию о планах мобилизовать миллион человек

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью информацию о планах мобилизовать миллион человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ложь», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в седьмом пункте указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации якобы содержатся данные о призыве до миллиона человек.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ уже опубликован на сайте Кремля.

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Сергей Истомин
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