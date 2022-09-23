В Мелитополе сообщили об атаке беспилотника ВСУ на здание исполкома

Власти Запорожской области сообщили об атаке украинского БПЛА на исполком в Мелитополе

Власти Запорожской области сообщили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание исполкома в Мелитополе. Об этом рассказал глава администрации региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«В Мелитополе был сброшен дрон в районе исполкома. С дроном было сброшено взрывчатое вещество, похожее на подствольную гранату», — заявил Балицкий.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили только стоящие рядом автомобили, у них выбиты стекла.

23 сентября стартовали референдумы о присоединении к России в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Ранее власти области сообщали о поступающих угрозах со стороны Киева в связи с планируемым референдумом. Все избирательные участки охраняются Росгвардией, а небо региона закрыто системами противовоздушной обороной.