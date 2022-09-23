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Власти Украины поделили регионы на четыре типа

Кабмин Украины поделил регионы страны на фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Кабинет министров Украины условно поделил регионы страны на четыре типа — фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Чернышова, к тыловым власти отнесли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая. В опорные вошли Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую.

Фронтовыми регионами кабмин назвал Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. К освобожденным отнесли Сумскую и Черниговскую. Харьковская, как утверждают украинские СМИ, вскоре «присоединится к этому списку».

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Алевтина Запольская
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