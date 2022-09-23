Соавтор законопроекта о кредитных каникулах при мобилизации раскрыл его детали

Депутат Делягин: кредитные каникулы при мобилизации предполагают перенос платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру» объяснил законопроект о кредитных каникулах, соавтором которого он является. Депутат отметил, что законопроект предполагает не списание кредита, а временный перенос платежей.

Что предлагают депутаты Госдумы?

23 сентября в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». Законопроект опубликован на сайте Государственной Думы, авторами проекта стали депутаты Госдумы.

Этот законопроект предполагает не кредитную амнистию, то есть не списание кредита, а предусматривает кредитные каникулы, то есть перенос времени платежей Михаил Делягин депутат Госдумы

«Грубо говоря, человек взял кредит на два года, и в то время, которое он находится на специальной военной операции (СВО), а точнее, в то время, в которое он мобилизован, кредит автоматически переносится», — привел пример депутат.

Делягин сообщил, что по законопроекту предусмотрены стандартные кредитные каникулы. «Чтобы человек не пришел, а ему нужно было бы, условно говоря, платить за полгода или год», — добавил он.

Кого может коснутся законопроект?

Депутат рассказал, что законопроект относится ко всем мобилизованным гражданам. «Законопроект относится и к тем, кто уже находится там, и к тем, кого сейчас мобилизуют», — отметил Делягин.

Он также сообщил, что депутаты надеются, что законопроект пройдет, и дополнил, что авторы предлагают законопроект как компромиссный вариант.

Гибель кредитора

Еще одним важным условием в законопроекте является прекращение кредита в случае гибели гражданина в условиях мобилизации.

В случае гибели участника специальной операции его обязанности по кредиту должны быть прекращены и не должны переходить членам семьи, которые находятся на иждивении Михаил Делягин депутат Госдумы

«Это должно быть, но нужно все изучать. Потому что, повторюсь, это компромиссный законопроект», — заключил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее Министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. В ведомстве объяснили, что частичной мобилизации не будут подлежать сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли и финансовую систему, а также некоторые работники СМИ.