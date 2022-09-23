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Хабаровский край превратится в центр экологического и приключенческого туризма

Губернатор Михаил Дегтярев: Хабаровский край может стать центром экологического туризма

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма. О том, что у региона есть все шансы превратиться в место притяжения для любителей путешествий и ценителей красивых пейзажей, заявил губернатор Михаил Дегтярев, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, в крае фиксируют рост интереса россиян к посещению природных достопримечательностей, сплавам по горным рекам, а также походам разного уровня сложности. Выступая на всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в четверг, 22 сентября, Дегтярев заверил, что регион станет центром экологического и приключенческого туризма.

Среди наиболее подающих надежды проектов туристической инфраструктуры региона Дегтярев выделил обновленную набережную Амура в Хабаровске, а также горнолыжные комплексы «Хехцир» и «Холдоми».

Ранее сообщалось, что первый во Владикавказе фестиваль колокольных звонов собрал тысячи участников.

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Варвара Кошечкина
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