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Спорт

Тренер Оливейры сравнил Махачева и Нурмагомедова

Тренер Оливейры Ноэй заявил, что Ислам Махачев как борец лучше Хабиба Нурмагомедова

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Тренер бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Чарльза Оливейры Алиреза Ноэй сравнил россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportskeeda.

«Думаю, Махачев лучше Нурмагомедова, потому что он борец, а Хабиб нет. Хабиб самбист. Ислам тоже занимался этими единоборствами, но он в первую очередь борец, а затем уже самбист и боец ММА», — сказал тренер.

Ноэй добавил, что высоко оценивает текущую форму Оливейры. «Он хорош как в атаке, так и в защите. Не думаю, что Ислам сможет его перевести [в партер]. Даже если это произойдет, ему не удастся контролировать Чарльза, как остальных соперников, с которыми он дрался», — заявил специалист.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

Ксения Курашкина
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