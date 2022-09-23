Главный спонсор пригрозил FIS остановкой сотрудничества в случае допуска россиян

Главный спонсор пригрозил FIS остановкой сотрудничества при допуске российских лыжников

Один из главных спонсоров Международной федерации лыжного спорта (FIS), шведская компания Соор, пригрозил остановкой сотрудничества в случае допуска россиян на соревнования. Слова директора по коммуникациям компании Бьорна Такле Фрииса приводит Adressa.

«Мы ожидаем, что FIS как можно скорее опровергнет эти слова. Не можем поверить, что это правда. Мы уже поговорили с FIS и обозначили нашу позицию», — отметил Фриис. Он отметил, что компания может принять решение о прекращении сотрудничества.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.