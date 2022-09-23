Кендалл Дженнер поделилась впечатлениями о выходе на подиум с голой грудью

Кендалл Дженнер поделилась впечатлениями о выходе на показе Marc Jacobs с голой грудью

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась своими впечатлениями об участии в показе в откровенном образе. Интервью с ней публикует Vogue.

Манекенщица рассказала о своем первом дефиле для люксового бренда Marc Jacobs, которое состоялось в 2014 году. Тогда знаменитость вышла на подиум в шерстяных брюках и бежевом свитере, прозрачная ткань которого оголяла ее обнаженную грудь. По словам Дженнер, она была спокойна по поводу того, что предстала перед публикой без нижнего белья.

«Агент предупредила, что на меня хотят надеть прозрачный топ. Я ответила, что не против показать свои соски. Я даже не нервничала и чувствовала себя абсолютно комфортно. Мне казалось, что если дизайнеры видят меня такой, то я должна согласиться», — призналась телезвезда.

В ноябре 2021 года Кристен Стюарт случайно оголила грудь и оконфузилась перед юными коллегами. Актриса посетила бал Met Gala в Нью-Йорке в костюме французского модного дома Chanel, который состоял из розовых жакета и брюк, а также кружевной блузки. Когда она решила снять жакет, задела блузку и нечаянно оголила грудь.