Кристен Стюарт случайно оголила грудь и оконфузилась перед юными коллегами

Американская актриса Кристен Стюарт случайно обнажилась на балу Met Gala в Нью-Йорке на глазах у юных коллег. О конфузе, который произошел в сентябре 2021 года, она рассказала в интервью People.

31-летняя знаменитость посетила мероприятие в костюме французского модного дома Chanel, который состоял из розовых жакета и брюк, а также кружевной блузки. Во время ужина Стюарт оказалась за столом с 18-летней теннисисткой Эммой Радукану (Emma Raducanu) и ее ровесницей, актрисой Уитни Пик (Whitney Peak), сыгравшей роль в ремейке сериала «Сплетница».

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Перед едой Стюарт решила снять жакет, задела блузку и нечаянно оголила грудь. «Дети выглядели так, будто я их напугала. Я посмотрела вниз: оказалось, что мой сосок оказался прямо перед их лицами. Я сказала: "Ох, простите, я сейчас прикроюсь", — поделилась собеседница издания. — Они, вероятно, подумали: "Что за старая сумасшедшая актриса пришла на Met Gala?" Зато они смогут рассказывать эту историю, когда повзрослеют».

В сентябре похожий инцидент случился с кубино-испанской актрисой Аной Де Армас на мировой премьере нового фильма о Джеймсе Бонде. Звезда появилась на мероприятии в черном шелковом платье с глубоким декольте и широким разрезом на бедре, и папарацци сфотографировали ее выходящей из автомобиля. На размещенных в сети кадрах видно, что платье случайно оголило грудь знаменитости.