Россиянка раскидала по селу личные снимки соперницы и попала под следствие

Под Хабаровском осудят 33-летнюю женщину, раскидавшую по селу личные снимки соперницы

В Хабаровском крае 33-летняя россиянка предстанет перед судом за незаконное распространение личных фотографий. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По данным следствия, в 2021 году жительница села Богородского нашла в телефоне мужа снимки своей знакомой и решила отомстить сопернице. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, после этого она распечатала фото соперницы и раскидала их по людным местам.

Вскоре после этого женщину задержали. Она признала вину в содеянном.