Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянка раскидала по селу личные снимки соперницы и попала под следствие

Под Хабаровском осудят 33-летнюю женщину, раскидавшую по селу личные снимки соперницы

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае 33-летняя россиянка предстанет перед судом за незаконное распространение личных фотографий. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По данным следствия, в 2021 году жительница села Богородского нашла в телефоне мужа снимки своей знакомой и решила отомстить сопернице. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, после этого она распечатала фото соперницы и раскидала их по людным местам.

Вскоре после этого женщину задержали. Она признала вину в содеянном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Венгрия прокомментировала выдачу виз россиянам
Турция назвала необоснованными обвинения по использованию в стране карт «Мир»
Турция отказалась признавать референдумы на Украине
Сирия заявила о готовности признать результаты референдумов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР
В Австрии заявили о росте стоимости отопления в среднем на 50 процентов
В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН
Австрия отказалась принимать и размещать беженцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.