Изъятые у главного нотариуса Подмосковья миллионы и иномарки показали на видео

Иномарки и средневековое оружие главного нотариуса Подмосковья показали на видео

Изъятые из дома главного нотариуса Подмосковья миллионы рублей и различные ценности показали на видео. Ролик в пятницу, 23 сентября, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах демонстрируется двухэтажный дом в городе Балашиха, пачки пятитысячных купюр, две элитные иномарки Mercedes Maybach и Ford F-150. Также на кадрах есть комната, в которой висит икона и средневековое оружие. Также у задержанного нотариуса была обнаружена недвижимость на Кипре.

22 сентября сообщалось, что президент Московской областной нотариальной палаты попался на многомиллионной взятке — мужчина запросил пять миллионов рублей за назначение сына знакомой на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области.