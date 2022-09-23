Россиян предупредили об опасности беспрерывного подключения к интернету

«Прайм»: высокое потребление трафика может увеличить риск появления вредоносного ПО

Смартфоны россиян всегда подключены к сети, однако есть ситуации, когда необходимо как можно быстрее отключить гаджет от интернета. Об аспектах беспрерывного потребления трафика рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».

Одним из опасных факторов, по словам Кашкина, является высокое потребление трафика. «Следует понимать, что в большинстве случаев это может быть связано с обновлением программного обеспечения, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Еще одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона», — предупредил эксперт.

Отследить повышенное потребление трафика несложно. Это можно сделать самостоятельно, перейдя в меню «Настройки». Более подробную информацию можно получить в личном кабинете оператора связи. Эффективный способ контроля расходуемого интернета — установить на смартфоне лимит на использование мобильного трафика.

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