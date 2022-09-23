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В российском регионе заявили о попадании под мобилизацию ограниченно годных

Иркутский военком Фуженко заявил, что граждане с категорией «В» подлежат мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Граждане, имеющие категорию «В» в военном билете, подлежат объявленной частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает Ircity.ru.

Он пояснил, что признанных ограниченно годными граждан будут призывать в последнюю очередь. «Категория "В" — это ограниченно годные, то есть те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем», — отметил иркутский военком.

По словам Фуженко, повестки могут прийти и лицам, ранее участвовавшим по собственному желанию в специальной операции на территории Донбасса.

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До этого власти Бурятии и Забайкалья сообщали, что не служивших граждан призывать не будут.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что из запаса будут призываться россияне, которые имеют боевой опыт. В эту категорию попадают и люди, имеющие военно-учетную специальность. По подсчетам оборонного ведомства, всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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