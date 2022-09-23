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Губернатор граничащего с Украиной региона показал разрушения после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения в селе Вознесеновка после обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Фотографии разрушений глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно несколько домов, у которых повреждена крыша и разбиты окна. На стенах заметны следы от осколков снаряда. Судя по одной из фотографий, внутри жилых помещений взрывная волна побила посуду. На территории одного из домовладений разбросаны кирпичи и обломки кровли.

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Константин Лысяков
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