Губернатор граничащего с Украиной региона показал разрушения после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения в селе Вознесеновка после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Фотографии разрушений глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно несколько домов, у которых повреждена крыша и разбиты окна. На стенах заметны следы от осколков снаряда. Судя по одной из фотографий, внутри жилых помещений взрывная волна побила посуду. На территории одного из домовладений разбросаны кирпичи и обломки кровли.