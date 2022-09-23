Губернатор граничащего с Украиной региона показал разрушения после обстрела ВСУ
Белгородский губернатор Гладков показал разрушения в селе Вознесеновка после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Вознесеновка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Фотографии разрушений глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.
На кадрах видно несколько домов, у которых повреждена крыша и разбиты окна. На стенах заметны следы от осколков снаряда. Судя по одной из фотографий, внутри жилых помещений взрывная волна побила посуду. На территории одного из домовладений разбросаны кирпичи и обломки кровли.