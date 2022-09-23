Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Грузия
2:0
2-й тайм
live
Северная Македония
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 4. 5-й тур
ХК Сочи
0:1
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Венгрия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 5-й тур
Финляндия
Сегодня
21:45 (Мск)
Румыния
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 3. 5-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 5-й тур
Спорт

Карпин рассказал о подготовке сборной России к матчу с Киргизией

Карпин рассказал, что сборная России в матче с Киргизией сможет экспериментировать

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с Киргизией. Его слова передает «Матч ТВ».

Карпин заявил, что в сборной России не стали углубленно изучать соперников. «Не собирались и не хотим. Отталкиваемся от нас. При мне это будет первый матч, в котором можно что‑то попробовать, можно будет поэкспериментировать и порисковать», — отметил он.

О проведении товарищеского матча со сборной Киргизии стало известно 7 сентября. Игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Это будет первая в истории очная встреча российской и киргизской команд.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Около черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили горячий пузырь
Тарифы на газ в России вырастут на 8,5 процента
С газовиков захотели собирать больше налогов
Россиянам предложили варианты полезного перекуса между приемами пищи
Стилистка назвала неочевидную портящую внешний вид женщины деталь
Лидеры G7 назвали нарушением международного права референдумы на Украине
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Россиянин устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот
Россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.