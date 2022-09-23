Карпин рассказал о подготовке сборной России к матчу с Киргизией

Карпин рассказал, что сборная России в матче с Киргизией сможет экспериментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с Киргизией. Его слова передает «Матч ТВ».

Карпин заявил, что в сборной России не стали углубленно изучать соперников. «Не собирались и не хотим. Отталкиваемся от нас. При мне это будет первый матч, в котором можно что‑то попробовать, можно будет поэкспериментировать и порисковать», — отметил он.

О проведении товарищеского матча со сборной Киргизии стало известно 7 сентября. Игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Это будет первая в истории очная встреча российской и киргизской команд.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.