Казахстанцев призвали проявить особые качества в отношении прибывающих россиян

МИД Казахстана призвал проявить мудрость и гостеприимство к прибывающим в страну россиянам

МИД Казахстана прокомментировал обеспокоенность некоторых граждан по поводу увеличения числа россиян, прибывающих в последнее время в республику, и призвал проявить особые качества в их отношении. Об этом пишет ТАСС.

Власти республики подчеркнули, что государственные органы Казахстана руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами. Так, постоянный контроль за въездом и пребыванием в стране граждан России продолжает осуществлять Пограничная служба Комитета национальной безопасности и МВД, требования миграционного законодательства соблюдаются в прежнем режиме.

В то же самое время МИД призвал граждан проявить «свойственную мудрость и остаться верными традициям гостеприимства», напомнив про слова главы государства о важности «единства народа» в любой ситуации. «Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки».

Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость авиабилетов на ближайшие даты в Израиль, ОАЭ и Казахстан возросла в десять раз. Так, стоимость перелета в Тель-Авив стартует от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысяч рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей.