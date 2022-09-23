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США, Франция и Германия сделали заявление по ядерной безопасности на Украине

США, Германия и Франция поддержали работу инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Соединенные Штаты, Франция, Германия и ряд других стран выразили обеспокоенность из-за угроз безопасности гражданских ядерных объектов на Украине, пишет ТАСС.

«Поддерживаем усилия по поддержанию работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС)», — сделали они совместное заявление в пятницу, 23 сентября.

15 сентября стало известно, что совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести силы с Запорожской АЭС. Уточнялось, что некоторые страны отказались участвовать в голосовании, а Россия и Китай выступили против принятия документа.

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Марина Совина
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