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Найден эффективный биомаркер одного из самых смертельных видов рака

Nature Cancer: белок METTL16 предложили использовать в качестве биомаркера рака

Фото: Reuters Staff / Reuters

Команда ученых из клиники Майо обнаружила новый эффективный биомаркер в гене, который может привести к более точной диагностике и лечению одного из самых смертельных видов рака — протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC). Они предложили использовать для этого белок METTL16. Выводы исследования описаны в журнале Nature Cancer.

В ходе работы было выявлено, что белок METTL16 может быть новым биомаркером для лечения ингибиторами поли-АДФ-рибоза-полимеразы, а также что PDAC с повышенной экспрессией METTL16 может иметь результативное лечение таким способом. Этот метод лечения уже одобрен FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США), однако используется только в случае линии мутации BRCA1/ 2, что составляет только десять процентов пациентов с раком протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.

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Открытие позволяет говорить о том, что лечение ингибиторами поли-АДФ-рибоза-полимеразы может применяться для более широкого круга больных. По мнению авторов, выявление опухолей на основе экспрессии METTL16 с помощью иммунохимии может в конечном итоге стать обычной клинической практикой.

В июле 2022 года команда отечественных специалистов из Сколковского института науки и технологий нашла РНК, которую можно использовать в качестве биомаркера для диагностики онкологических заболеваний.

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Елена Апазиди
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