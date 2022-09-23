Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские истребители уничтожили в воздушном бою три самолета ВСУ

Минобороны: истребители ВС России за сутки уничтожили в воздушном бою МиГ-29 и два Су-25
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские истребители за сутки в воздушном бою уничтожили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила один украинский истребитель МиГ-29 в небе над Новоселовкой в Николаевской области, а также два штурмовика Су-25 в районе села Веселое Херсонской области и поселка Камышевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить 19 беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

По данным Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 5794 единицы военной автомобильной спецтехники, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5077 бронемашин, 376 зенитных ракетных комплексов, 2054 беспилотника, 298 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Ранее ведомство опубликовало видео с российскими штурмовиками Су-25, которые уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом. В Минобороны рассказали, что авиация атаковала противника ракетами с малых высот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Песков высказался о призыве Китая к перезапуску диалога России и Украины
Осы-убийцы насмерть искусали россиянина в Осинках
В Литве отказали в выступлении белорусскому коллективу по политическим мотивам
Мастер назвал самые болезненные места для татуировок
Цена нефти упала
Предсказано будущее цен на готовые квартиры в Москве
Владимир Сычев заявил о невозможности сыграть гомосексуального героя
Освобожденный из украинского плена гражданин Украины Медведчук уехал в Россию
Трамп пообещал массовые депортации из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.