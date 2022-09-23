Россиянам объяснили правила отсрочки при мобилизации для отцов-одиночек

Адвокат Титов объяснил, что отцов-одиночек, чьи жены умерли, освободят от мобилизации

Отцов-одиночек могут освободить от призыва в рамках частичной мобилизации, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав. Об этом россиянам рассказал адвокат по семейным делам и разводам, старший партнер адвокатского бюро «Q&А» Илья Титов, чьи слова приводит Ura.ru.

«Отец, самостоятельно воспитывающий ребенка без матери, имеет право на отсрочку. Но чтобы он считался отцом-одиночкой необходимо, чтобы мама не была указана в свидетельстве о рождении, что практически нонсенс, либо была лишена родительских прав, либо умерла», — объяснил юрист.

При этом, подчеркнул он, просто воспитывающий детей отец не является одиночкой. Также эта норма не будет действовать в случае развода родителей, так как у ребенка остаются два законных представителя.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее Министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. В ведомстве объяснили, что частичной мобилизации не будут подлежать сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли и финансовую систему, а также некоторые работники СМИ.