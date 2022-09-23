Желание ЕС ввести потолок цен на российскую нефть назвали абсурдным

Аналитик Юшков: странам ЕС с 5 декабря будет запрещено покупать нефть из России

Странам Евросоюза с 5 декабря будет запрещено покупать российскую нефть, исходя из шестого санкционного пакета. Поэтому обсуждение потолка цен на российскую нефть звучит абсурдно. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал новость ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Забытые договоренности

Европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации.

Ситуация абсурдная. Почему-то Евросоюз обсуждает сейчас этот вопрос так, как будто до этого не было никаких дискуссий в рамках G7 Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«В рамках G7 страны уже договаривались, что установят потолок цены на российскую нефть. Какой это будет потолок, они должны были согласовать после того, как сформируют некую коалицию стран», — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что в США уже были выпущены несколько документов о том, как будет применяться этот потолок цены.

«Там было указано, что будет запрещено перевозить и страховать перевозку нефти именно морским транспортом. Это означает, что все это касается только морских перевозок российской нефти, если она идет по цене выше, чем некий потолок. При этом там указано, что потолок цены не заменяет эмбарго на российскую нефть для США», — добавил он.

А в Евросоюзе только эта идея как бы рождается, хотя несколько стран ЕС входят в G7 Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Санкционные ограничения

«В целом абсурд этих обсуждений в том, что Евросоюз еще в шестом пакете санкций в начале июня принял ограничения на российскую нефть. С 5 декабря странам Евросоюза будет запрещено покупать российскую нефть. О каком потолке цен может идти речь?» — сказал аналитик.

Юшков убежден, что страны Евросоюза сейчас перебирают варианты, чтобы высказать недовольство по поводу частичной мобилизации в России.

«Ощущение, что им нужно дать какой-то санкционный ответ на действия России, и они начинают перебирать, какие санкции можно еще ввести. Вроде как обсуждали же потолок цены, тогда давайте об этом и поговорим. Будем запугивать Россию и так далее. Но вы же договорились вообще не покупать российскую нефть, а каком потолке тогда идет речь, вообще не ясно», — высказался он.

При этом аналитик считает, что обсуждение потолка цен на российскую нефть может привести к введению максимальной стоимости за трубопроводное сырье. «Российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" можно будет и после декабря покупать всем странам», — добавил он.

Влияние на Китай и Индию

Еще одним возможным рычагом давления Евросоюза может стать влияние на других покупателей российской нефти, уверен Юшков.

Евросоюз и G7 хотят навязать этот потолок цен всем другим покупателям Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Основные покупатели российской нефти сейчас — это Индия и Китай. Они никакую такую жесткую позицию не занимают. При этом я думаю, что Евросоюзу тоже не выгодно пытаться блокировать поставку российской нефти в азиатские страны, потому что это может привести к тому, что Россия сократит экспорт и усугубится дефицит. И вся остальная нефть в мире будет дороже. Поэтому тут выбор: либо российская со скидкой, либо без российской и с большими ценами на любую другую нефть», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье.