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Получившего повестку в Москве IT-специалиста отпустили

IT-специалиста Бугреева, получившего повестку в Москве, отпустили
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Christin Hume / Unsplash

IT-специалиста Виктора Бугреева, который в четверг, 22 сентября, получил повестку в Москве, отпустили. Об этом сообщает Telegram-канал «Рупост Новости».

В комиссариате рассказали, что повестки получают многие для уточнения личных данных, а мобилизуют только тех, кто подходит. Так, например, данные Бугреева уточнили в военкомате и отправили его работать обратно.

Ранее военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что граждане, которые имеют категорию «В» в военном билете, подлежат объявленной частичной мобилизации. Он добавил, что признанных ограниченно годными граждан будут призывать в последнюю очередь.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что из запаса будут призываться россияне, имеющие боевой опыт.

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Сергей Истомин
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