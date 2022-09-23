Украину призвали перестать полагаться на помощь США в будущем

Инвестор Шостак: странам, в том числе Украине, не стоит полагаться на помощь США в будущем

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что многим странам мира, в том числе Украине, не стоит полагаться на помощь США в будущем из-за рецессии, которая набирает обороты в Соединенных Штатах. Его слова приводит ТАСС.

«Из-за домашней рецессии в США, где она уже фактически наступила, многим странам в среднесрочной перспективе не стоит полагаться на американские инвестиции, финансовую помощь или гранты, как минимум размер таковых будет очень значительно снижен. Вполне очевидно, что такой сценарий ожидает и Украину», — указал эксперт.

Шостак призвал перестать полагаться на Вашингтон и искать альтернативные источники заимствований и инвестиций, а также механизмы расчетов, которые снизят риски долларовых операций.

По его словам, наиболее привлекательными кредиторами и инвесторами в мире являются Китай, Индия, страны Персидского залива и Саудовская Аравия.

Ранее Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине, в которых указаны полная стоимость вооружений и боевой техники, их названия и даты поставок. Согласно документу, первые поставки техники Киеву прошли в апреле: тогда украинская армия получила беспилотные летательные аппараты (БПЛА), бронемашины, боеприпасы и радары. Впоследствии Вашингтон передавал Украине вооружения в мае, июне, августе и сентябре.

