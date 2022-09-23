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Работодатели сохранят за мобилизованными места работы

Работодатели сохранят места работы за мобилизованными сотрудниками

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Работодатели в период приостановления действия трудового договора сохранят за мобилизованными сотрудниками места работы. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, отмечается, что до приостановления действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату.

Ранее правительство внесло и утвердило изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году. По данным кабмина, трудовые договоры с мобилизованными россиянами расторгать не будут, однако они будут приостановлены.

Отмечается, что данное решение было принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно будет распространятся на правонарушения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В Госдуму также собираются внести законопроект о внесении государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сказал, что это должно стать мерой поддержки для тех, кого коснется мобилизация.

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Варвара Кошечкина
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