Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что не Западу рассуждать о «международном праве»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале высмеял реакцию стран «Большой семерки» (G7) на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. По его словам, Западу не следует рассуждать о том, что они называют «международным правом».

«Почти смешно. Русские домой идут. Голосуют, в очереди встают, лишь бы снова быть со своей Родиной. Не Западу рассуждать о "международном праве" после Югославии, Ирака, Ливии и других своих кровавых авантюр. Внимательно изучали Устав ООН перед бомбежками Белграда? Почитайте сейчас, найдете право наций на самоопределение», — заявил депутат.

Политик также подчеркнул, что у западных государств было восемь лет на то, чтобы убеждать, осуждать или призывать к чему-то Киев, однако все это время было потрачено на вооружение Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что в том случае, если Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики все-таки войдут в состав России, в отношении нее будут введены дополнительные серьезные экономические издержки.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.