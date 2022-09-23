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Юрист разъяснил отличия двух типов повесток

Адвокат Тригнин заявил об отличиях мобилизационной повестки и «для уточнения данных»
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Повестки могут отличаться в зависимости от военной подготовки россиянина, заявил председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин. В беседе с «Лентой.ру» он разъяснил отличия между мобилизационной повесткой и повесткой «для уточнения данных».

Ранее корреспондент «Ленты.ру» сообщил, что у военкомата Измайловского района города Москвы собрались мужчины с разными видами повесток. Помимо тех, кто получил мобилизационные повестки, у военкомата находились граждане, получившие повестки «для уточнения данных».

«Сейчас говорят о том, что призывают на военную службу по мобилизации граждан, которые имеют военную подготовку, или есть сведения об их военной специальности. Такие граждане получают повестку по мобилизации», — сообщил адвокат.

Тригнин отметил, что россияне, которые не имеют военной подготовки или проходили срочную службу давно, могут получить другую форму повесток — «для уточнения информации». «Они сперва отправляются на военные сборы, а уже после них могут получить повестку о мобилизации», — добавил он.

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21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

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Алена Шевченко
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