Американцы проведут инспекцию российского «Сармата»

Россия покажет МБР «Сармат» американской инспекционной группе до февраля 2024 года

Россия покажет США межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-28 «Сармат» до февраля 2024 года. Соответствующая информация следует из размещенного на портале госзакупок технического задания, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируют провести «тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе».

Им покажут собранную ракету без головной части, транспортно-пусковой контейнер и первую ступень РС-28. В ходе показа планируют сделать 20 цветных фотографий и провести измерения.

Основанием для показа является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь назвал ракету «Сармат» «Сатаной» в квадрате.