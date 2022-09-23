В России объяснили частичную мобилизацию численным превосходством ВСУ

Сенатор Перминов признал, что ВСУ по численности в десять раз превосходят ВС РФ на Украине

Частичная мобилизация в России была необходима, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) превосходят по численности российские силы, задействованные в спецоперации. Об этом Telegram-каналу Ura.ru сообщил член комитета Совфеда по обороне, Герой России Дмитрий Перминов.

Сенатор признал, что украинских военных на передовой больше почти в десять раз. Из-за десятикратного преимущества сил противника была объявлена частичная мобилизация по всей России, объяснил Перминов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее озвучил потери России и Украины с момента начала специальной военной операции 24 февраля. Потери ВСУ составили уже порядка 100 тысяч человек, при этом на начальном этапе спецоперации численность украинской армии составляла порядка 201-202 тысяч человек. В то же время российская армия потеряла 5937 военнослужащих.

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о введении в России частичной мобилизации. По его словам, призыву на военную службу подлежат граждане, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии. Согласно заявлению Шойгу, в российскую армию призовут порядка 300 тысяч человек.