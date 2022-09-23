Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России объяснили частичную мобилизацию численным превосходством ВСУ

Сенатор Перминов признал, что ВСУ по численности в десять раз превосходят ВС РФ на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Частичная мобилизация в России была необходима, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) превосходят по численности российские силы, задействованные в спецоперации. Об этом Telegram-каналу Ura.ru сообщил член комитета Совфеда по обороне, Герой России Дмитрий Перминов.

Сенатор признал, что украинских военных на передовой больше почти в десять раз. Из-за десятикратного преимущества сил противника была объявлена частичная мобилизация по всей России, объяснил Перминов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее озвучил потери России и Украины с момента начала специальной военной операции 24 февраля. Потери ВСУ составили уже порядка 100 тысяч человек, при этом на начальном этапе спецоперации численность украинской армии составляла порядка 201-202 тысяч человек. В то же время российская армия потеряла 5937 военнослужащих.

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о введении в России частичной мобилизации. По его словам, призыву на военную службу подлежат граждане, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии. Согласно заявлению Шойгу, в российскую армию призовут порядка 300 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Подлежащие призыву при частичной мобилизации категории официально разъяснили
Ранее судимому россиянину дали 9,5 лет за убийство продавщицы на вокзале
Бывшего сенатора Арашукова и его отца присяжные признали виновными в убийствах
Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками
Популярный российский блогер раскрыл многомиллионные траты на съемки
Вероятность кризиса в США оценили в 80 процентов
Раскрыты первые признаки кризиса среднего возраста у мужчин
В Европе захотели отключить от SWIFT банк расчетов за газ
Бывший казачий атаман перегонял грузовики на фронт и погиб
Раскрыты подробности мобилизации Милонова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.