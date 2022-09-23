Ранее судимому россиянину дали 9,5 года за убийство продавщицы на вокзале

Под Иркутском ранее судимому мужчине дали 9,5 года за убийство продавщицы на вокзале

В Иркутской области 66-летнего жителя Нижнеудинска осудили на 9,5 лет колонии строгого режима за убийство россиянки, вину он не признал. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

По данным ведомства, 16 мая прошлого года ранее судимый россиянин в торговом павильоне на привокзальной площади станции Нижнеудинск во время ссоры несколько раз ударил женщину ножом в грудь. Как уточняет издание «Байкал Daily», пострадавшей, которая работала продавцом, было 40 лет. Она скончалась на месте. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Благодаря совместной работе следователей и криминалистов СКР и оперативников МВД личность фигуранта была установлена. После задержания его поместили в СИЗО.

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