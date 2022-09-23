США призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях

Белый дом призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях

США призвали американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США приветствуют достижение договоренности об обмене пленными между РФ и Украиной, которая включала [возвращение] двух граждан США», — сказала она.

Она добавила, что США признательны Киеву за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и в Штатах с нетерпением ждут воссоединения этих американских граждан со своими семьями. «Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину», — сказала Жан-Пьер.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение Белого дома запросить у Конгресса США еще 11 миллиардов долларов для помощи Украине. Он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что американцы «живут в аду», в то время как Белый дом готовит очередной пакет финансовой помощи Киеву.