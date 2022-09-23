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Изучена реакция младенцев в утробе на вкус и запах

Psychological Science: исследована реакция младенцев в утробе на вкус и запах

Фото: Melanie Brown / Unsplash

Британские специалисты из Университета Дарема изучили реакцию младенцев в утробе матери на вкус и запах с помощью 4D-ультразвукового исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.

Медики попросили 100 беременных женщин употреблять одну капсулу, содержащую примерно 400 миллиграммов моркови или 400 миллиграммов порошка из капусты за 20 минут до каждого сканирования. После чего ученые изучили реакцию на лице еще нерожденных детей. Те плоды, чьи матери принимали капсулы с морковным порошком, демонстрировали выражение лица, напоминающее улыбку. А из группы с капустой скорее огорчение.

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Результаты работы демонстрируют этапы развития вкусовых и обонятельных рецепторов человека. Подобные исследования проводились и раньше, однако уже после рождения детей, это был первый подобный эксперимент с участием детей в утробе.

В июле 2022 года сотрудники из Университетской больницы Марке де Вальдецилла (Испания) вычислили вероятность влияния коронавирусной инфекции на мозг детей в утробе матери.

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Елена Апазиди
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