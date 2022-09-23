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МИД Венгрии понадеялся на выполнение «Газпромом» контрактов по поставкам газа

Глава МИД Венгрии выразил надежду на выполнение «Газпромом» контрактов по поставкам газа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на выполнение российской компанией «Газпром» контрактов по поставкам газа, передает корреспондент «Ленты.ру» с полей 77-й Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, власти страны хотят избежать ситуации, когда «когда любое домашнее хозяйство, семья или компания» столкнутся с ограничением в использовании газа или нефтепродуктов.

«Наше сотрудничество с газовой компанией продолжалось очень честно. С 1 сентября мы ежедневно получали увеличенный объем поставок газа. В дополнение мы получили 5,8 миллиона кубометров газа по трубопроводу "Турецкий поток"», — пояснил Сийярто. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что «Турецкий поток» в настоящее время является единственным безопасным и надежным маршрутом доставки газа.

«Мы надеемся, что это сотрудничество с ”Газпромом" будет продолжаться в соответствии с подписанным нами контрактом», — заключил он.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа в страну с 1 сентября. Согласно подписанному договору, «Газпром» начнет поставлять венгерской стороне дополнительные 5,7 миллиона кубометров газа ежедневно по газопроводу «Южный поток».

Марина Совина
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