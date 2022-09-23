МИД Венгрии понадеялся на выполнение «Газпромом» контрактов по поставкам газа

Глава МИД Венгрии выразил надежду на выполнение «Газпромом» контрактов по поставкам газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на выполнение российской компанией «Газпром» контрактов по поставкам газа, передает корреспондент «Ленты.ру» с полей 77-й Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, власти страны хотят избежать ситуации, когда «когда любое домашнее хозяйство, семья или компания» столкнутся с ограничением в использовании газа или нефтепродуктов.

«Наше сотрудничество с газовой компанией продолжалось очень честно. С 1 сентября мы ежедневно получали увеличенный объем поставок газа. В дополнение мы получили 5,8 миллиона кубометров газа по трубопроводу "Турецкий поток"», — пояснил Сийярто. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что «Турецкий поток» в настоящее время является единственным безопасным и надежным маршрутом доставки газа.

«Мы надеемся, что это сотрудничество с ”Газпромом" будет продолжаться в соответствии с подписанным нами контрактом», — заключил он.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа в страну с 1 сентября. Согласно подписанному договору, «Газпром» начнет поставлять венгерской стороне дополнительные 5,7 миллиона кубометров газа ежедневно по газопроводу «Южный поток».