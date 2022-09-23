Певица Анна Седокова решила отказаться от белого риса, поскольку набрала из-за него вес

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отказалась от одного продукта ради похудения. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

Звезда, которая ранее сообщала о намерении скорректировать фигуру, отметила, что набрала вес из-за употребления белого риса. По этой причине знаменитость заявила, что собирается исключить его из рациона. «Итак, продукт, который я решила вычеркнуть из своей жизни, — это белый рис. Вчера съела шесть суши вечером — и сегодня просто плюс 700 граммов на весах. Так что теперь редко и днем», — пояснила артистка.

Кроме того, Седокова призналась, что в прошлом один из российских хоккеистов дал ей важную, по ее мнению, рекомендацию — спортсмен посоветовал исполнительнице не употреблять в пищу продукты белого цвета.

В августе Седокова снялась в бикини, показав фигуру до и после похудения. Звезда выложила в соцсеть два снимка в розовом купальнике, один из которых был сделан в июле. На нем артистка предстала до похудения. При этом она отметила, что к тому моменту набрала 73,5 килограмма.