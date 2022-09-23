В МИД обвинили США в переносе боевых действий на территорию России

Рябков заявил, что США подталкивают Украину начать боевые действия на территории России

США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что американская правящая элита «недоговороспособна в принципе». По его словам, вместе с британскими властями, Вашингтон требует от Киева «воевать до последнего украинца, чтобы нанести России» стратегическое поражение. «В ход пошел и ядерный шантаж», — добавил Рябков.

22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН заявил, что страны Запада стали стороной конфликта на Украине. По словам российского министра, вооруженным силам России и республик Донбасса противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада. Он также отметил, что западные страны напрямую вовлечены в российско-украинский конфликт.

Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Джозеф Келлог заявил, что, поставляя Киеву большую часть военной помощи, Вашингтон становится стороной конфликта. «С тех пор как мы стали отправлять им [Украине] вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы сказали, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта», — отметил он и признался, что считает сумасшествием то, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи.