В МИД заявили о приказе странам ЕС «не общаться с Россией» на Генассамблее ООН

Захарова заявила, что страны ЕС получили «приказ не общаться» с Россией на ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что страны Европейского союза (ЕС) получили «приказ не общаться с Россией» на Генеральной Ассамблее ООН. Ее слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, запросы на встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым были получены от МИД Франции и Германии, однако, когда им было представлено время для переговоров, «что-то пошло не так».

Захарова выразила мнение, что у западных стран есть «единый центр принятия решений», который руководит всей политикой Евросоюза и находится не в Брюсселе, а в Вашингтоне.

«Потому что, поймите, не бывает таких странных совпадений, что вчера встречу напрямую они запрашивали, получили опции для ее проведения, а потом просто самоустранились, так еще и по линии других государств стало ясно, что получен приказ не общаться с нашей страной», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что президент Кипра Никос Анастасиадис рассказал, что «палочная дисциплина» запретила Евросоюзу проводить встречу с российской делегацией. По ее словам, такое поведение «выглядит более чем дико».

Ранее Европейская комиссия (ЕК) сочла, что представителям стран Европейского союза (ЕС) на текущий момент «нет смысла встречаться» с властями России. О его отсутствии заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

