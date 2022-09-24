Большинство призывников в Белгороде не дожидаясь повесток пришли в военкоматы

Минобороны заявило о прибытии большинства призывников в военкоматы Белгорода без повестки

Большинство призывников в Белгороде приходят в военкоматы, не дожидаясь повесток. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению оборонного ведомства, мобилизованные граждане прибывают в военный комиссариат города, при этом большинство явились без повесток. Также, отметили в Минобороны, в военкоматы пришли офицеры запаса для уточнения необходимости в их учетной специальности.

Кроме того, отделы мобилизации посетили представители предприятий для получения повесток на работников.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимира Цимлянский назвал максимальный возраст призывников при частичной мобилизации. По его словам, призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.