Житель США убил, расчленил и съел человека

Daily Mail: 52-летний Марк Латунски признался в убийстве, расчленении тела и каннибализме

Житель штата Мичиган, США, признался в убийстве человека, расчленении тела и каннибализме, несмотря на заявления его адвоката о невменяемости подзащитного. Об этом сообщает Daily Mail.

52-летний Марк Дэвид Латунски признал себя виновным в убийстве 25-летнего студента Кевина Бэкона в декабре 2019 года. С молодым человеком американец познакомился в приложении для гей-знакомств Grindr. Латунски рассказал суду, как пригласил студента к себе домой, убил Бэкона с помощью ножа, после чего вырезал некоторые части его тела, включая яички, отнес их на кухню, приготовил и съел. 25-летний американец был найден в подвале Латунски повешенным за лодыжки на стропилах дома с ножевыми ранениями и перерезанным горлом.

Отмечается, что признание вины за несколько недель до начала суда стало неожиданностью, в том числе для адвоката Латунски, который собирался добиться того, чтобы его клиента признали невменяемым. Приговор Латунски вынесут 18 октября. Убийство первой степени грозит пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

В 2020 году было постановлено, что Латунски нездоров и не может предстать перед судом. Мужчина провел несколько месяцев в психиатрической клинике, его признали невменяемым.

Издание уточняет, что ранее Латунски имел проблемы с законом. В 2019 году приехавший в Мичиган из Нью-Йорка мужчина обратился в полицию и сообщил, что убежал из дома Латунски после того, как проснулся прикованным в запертом подвале. Кроме того, в этом же году полицейские задержали Латунски, когда тот преследовал мужчину, облаченного только в килт. Гражданин, одетый в шотландскую одежду, сообщил правоохранителям, что сбежал из дома Латунски из опасений, что американец прикует его цепями и станет удерживать против воли в подвале.

Ранее сообщалось, что 25-летнего россиянина, проживающего в городе Златоуст, заподозрили в каннибализме. Мужчина в ходе ссоры нанес матери удар, от которого она скончалась. После он спрятал ее тело на балконе, периодически отрезал от него ножовкой части и питался ими.