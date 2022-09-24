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Азиатская страна приготовилась покупать российское топливо

Президент Филиппин Маркос заявил о переговорах по покупке топлива и удобрений из России
Фердинанд Маркос-младший

Фердинанд Маркос-младший. Фото: Artur Widak/ Globallookpress.com

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что азиатская страна приготовилась покупать российское топливо и ведет переговоры о поставках в соответствии с собственными национальными интересами. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — подчеркнул филиппинский лидер.

Маркос-младший заявил, что на фоне антироссийских санкций политическая сторона вопроса остается «немного щекотливой», однако национальные интересы государства стоят на первом месте.

Ранее стало известно, что Мьянма начала покупать российские нефтепродукты и готова оплачивать поставки в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн.

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Марина Совина
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