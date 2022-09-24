Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России оценили вероятность нового Карибского кризиса из-за Украины

Сенатор Пушков: при деструктивном развитии украинского кризиса он приблизится к Карибскому
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил вероятность нового Карибского кризиса из-за конфликта на Украине. Он отметил, что его архетип как глобального кризиса состоит в том, что две сверхдержавы вступают в ядерную конфронтацию из-за третьей страны.

По словам сенатора, точных копий в международном противостоянии не бывает, однако сравнение вполне оправдано, если не по форме, то по сути.

«При самом деструктивном развитии украинского кризиса он будет все больше приближаться к Карибскому. И готовиться к такому сценарию надо уже сейчас - с тем, чтобы он не стал реальностью», — подчеркнул Пушков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США провоцируют ядерную эскалацию и создают угрозу национальной безопасности России. По его словам, «Пентагон осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала». Он также отметил, что Вашингтон почти уничтожил «традиционный контроль над вооружениями».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили России экономическими санкциями в случае присоединения Донбасса
В Китае сделали заявление о разрешении разногласий с США
В России оценили вероятность нового Карибского кризиса из-за Украины
Китай назвал критическими отношения с США
Китай назвал мешающий мирному урегулированию с Тайванем фактор
В Северной Осетии рассказали о работе КПП на границе с Грузией
В Турции раскрыли реакцию Запада на референдумы в Донбассе
Россиян предупредили о риске лишения водительских прав из-за лекарств
Названы получатели выгоды от конфликта на Украине
Назван способ сократить употребление алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.