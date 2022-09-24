В США раскритиковали Украину за угрозы России ядерным оружием

Ведущий Fox News Карлсон указал на угрозы Украины ядерным оружием в адрес России

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные высказывания являются неуместными и говорят о невменяемости их автора. «То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. (...) Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — подчеркнул Такер.

Телеведущий также высказал мнение, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация президента США Джо Байдена надавила на Киев и добилась разрешения украинского конфликта путем мирных переговоров. При этом он посетовал на то, что Белый дом ничего не предпринимает в данной ситуации и продолжает накачивать Вооруженные сил Украины оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент РФ Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал российских Вооруженных сил.