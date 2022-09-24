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Спорт

Александр Емельяненко поделился секретом похудения на 23,5 килограмма

Александр Емельяненко рассказал, что сбросил вес благодаря здоровому питанию и тренировкам

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился секретом похудения. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

По словам 41-летнего спортсмена, он сбросил 23,5 килограмма благодаря здоровому питанию и тренировкам. «Сначала вес стоял-стоял, а потом начал падать. Мышечная масса росла, а вес уходил. Я согнал лишние килограммы фруктами, арбузами», — рассказал Емельяненко. Он также подчеркнул, что не использовал «химию».

В субботу, 24 сентября, Емельяненко проведет в Москве поединок с российским бойцом ММА Вячеславом Дациком. Встреча пройдет по правилам бокса.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Алексей Гусев
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