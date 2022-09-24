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Лавров назвал следующую возможную линию обороны НАТО

Глава МИД Сергей Лавров: следующей линией обороны НАТО может стать Южно-Китайское море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tass Host Photo Agency / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил Южно-Китайское море как следующую вероятную линию обороны НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Северо-Атлантический альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна». Он также напомнил, что после распада СССР, НАТО постоянно продвигалось на восток.

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — выразил уверенность Лавров.

Он также прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией. Глава МИД подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности с четким обозначением случая применения.

Ранее стало известно о нежелании НАТО вступать в войну с Россией. Отмечалось, что альянс не намерен воевать из-за конфликта на Украине, однако надеется на мир между обеими сторонами.

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Варвара Кузьмина
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